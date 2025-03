Quarta crescita consecutiva per il mercato dell'auto usata

Con 460.601 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento), a gennaio 2025 il mercato delle auto usate registra una crescita del 2,2% rispetto ai 450.531 di gennaio 2024 (ma -5,5% sul 2019). I trasferimenti netti segnano un +3,2% e le minivolture un +0,9%. In gennaio il diesel mantiene la leadership fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, scendendo al 42,9% di quota (-3%); segue il motore a benzina, con una quota in leggero calo al 39% nel mese (-0,4%). Le ibride occupano una terza posizione molto distanziata, con il 9,0% nel mese; seguono Gpl al 5,1% e metano al 2,1%; Bev e plug-in salgono a 0,8% e 1,1%. Gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, nel mese guadagnano 0,2 punti e rappresentano il 57,7% di tutti i passaggi di proprietà. I trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 22,5% a gennaio, +1,6%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA