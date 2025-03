Milano stravince per multe, 204 milioni incassati nel 2024

Milano con 204,5 milioni di euro stravince in Lombardia la poco amata corsa delle multe stradali comminate ai cittadini, con un distacco enorme sulla seconda città, cioè Brescia (a 13,4 milioni) e Bergamo (8,9 milioni). Lo afferma una ricerca di Facile.it sui Comuni che, nel 2024, hanno incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada.

Secondo la ricerca condotta sui dati del Siope (il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), secondo la quale seguono nella graduatoria lombarda i comuni di Pavia (6,4 milioni), Monza (5,2 milioni), Como (5,1 milioni), Mantova (4,3 milioni), Cremona (2,3 milioni) e Varese (2,2 milioni). Chiudono la classifica regionale i comuni di Lecco (1,9 milioni), Sondrio (641mila euro) e Lodi (86mila).

Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo lombardi analizzati hanno incassato oltre 255 milioni, valore in aumento del 31% rispetto al 2023. Guardando ai Comuni con meno di 4.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Bellagio (Como), che a fronte di 3.591 abitanti incassa più di 966mila euro l'anno.



