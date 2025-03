L'ibrido secondo Renault è E-Tech e a 360 gradi

L'asso nella manica di Renault in fatto di motorizzazioni ibride è quello che porta il segno della tecnologia E-Tech, tra competenze maturate da Renault in materia di efficienza energetica dei veicoli elettrici e le migliori tecnologie sviluppate per le competizioni sportive in Formula 1.

Il tutto, al servizio dell'ibrido a 360°.

L'esperienza acquisita nei veicoli elettrici in oltre quindici anni, permette oggi alla casa francese di proporre motorizzazioni ibride efficienti che completano la vasta offerta di elettrificazione della gamma Renault, insieme ai modelli full electric.

La strategia di Renault segue infatti due strade che muovono nella stessa direzione del futuro, con una doppia gamma di autovetture, full hybrid e 100% elettrica, per una proposta di auto in ogni segmento di mercato. La gamma full hybrid comprende Clio e Captur per il segmento B, Symbioz ed Austral per il segmento C, Espace e Rafale per il segmento D.

Le conoscenze 'elettriche' di Renault sono state applicate ai veicoli ibridi per dar vita ad una tecnologia che permette alla vettura l'avvio sistematico al 100% elettrico, efficienza nella gestione del carburante, accelerazione all'altezza di un veicolo elettrico e la gestione della frenata rigenerativa che, come in un veicolo elettrico, consente elevate capacità di ricarica della batteria.

Il motorsport e il coinvolgimento di Renault nel mondo della Formula 1 da oltre 40 anni sono stati al centro dello sviluppo delle motorizzazioni ibride E-Tech. I collegamenti tra motorsport e veicoli di serie si articolano intorno all'utilizzo e al recupero di energia, così come all'adozione di una trasmissione multimode con innesti frontali, novità assoluta per i veicoli di serie.

L'offerta ibrida di Renault vanta più di 150 brevetti e si basa su un'architettura ibrida cosiddetta 'serie-parallelo' per offrire il massimo delle combinazioni e ridurre al minimo la CO2 in fase di utilizzo. Diversamente da altri sistemi ibridi, con schemi in cui il cambio è di fatto assente, la sensazione al volante è molto più vicina al funzionamento e comportamento di un'auto con un cambio manuale ordinario.

Queste caratteristiche, abbinate all'alta capacità di ricarica delle batterie e al rendimento del sistema E-Tech, consentono di ottimizzare i consumi e la guida in modalità elettrica. In città si arriva a percorrere fino all'80% del tempo in modalità full electric, con una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai motori termici in ciclo urbano. In funzione dei modelli, l'autonomia complessiva del veicolo può variare da 900 a 1.100 km (ciclo WLTP).



