La Lancia Ypsilon compie 40 anni, vendute 3 milioni dal 1985

La Lancia Ypsilon, modello storico del brand di Stellantis, compie 40 anni: dal debutto della Y10 nel 1985 alla Nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova era di Lancia, ha conquistato più di tre milioni di automobilisti con 36 serie speciali e cinque generazioni.

"Dopo quarant'anni di successi, evoluzioni stilistiche e innovazioni tecnologiche - commenta il responsabile del brand, Luca Napolitano -Ypsilon si è trasformata in qualcosa di più di una semplice vettura. È un simbolo di eleganza e personalità e che oggi, con la Nuova Ypsilon, entra in una nuova dimensione, per soddisfare un pubblico sempre più esigente in termini di sostenibilità e connettività. Lo scorso luglio è terminata la produzione della quarta generazione, segnando la fine di un'era importante per il marchio e, al tempo stesso, aprendo una nuova fase per Lancia con il debutto della Nuova Ypsilon. Questa decisione, coraggiosa ma necessaria, rientra nella missione di Lancia di rafforzare l'offerta premium di Stellantis in Europa, in sinergia con i marchi Alfa Romeo e Ds Automobiles".

Il nuovo modello ha inaugurato le rinnovate 160 Casa Lancia in Italia e sta accompagnando l'apertura dei 70 nuovi showroom in Europa entro il 2025.

Dalla Nuova Ypsilon nascono la Ypsilon Rally 4 Hf, che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally, e la Ypsilon Hf da 280 CV, ossia la versione stradale ad alte prestazioni che debutterà sul mercato a metà dell'anno.

I 40 anni dal lancio dell’utilitaria premium Autobianchi Y10 giungono all’ultima evoluzione della sua erede, la Lancia Ypsilon, che oggi, nella sua ultima evoluzione, è disponibile anche in variante 100% elettrica, per essere al passo con i tempi. Dopo la Y10, apprezzata da una clientela ampia, visto le versioni capaci di renderne eterogenea la gamma, arrivò la Lancia Ypsilon, nel 1995, che spiccava per una linea dal design audace e avveniristico, ma sempre elegante. Questa city car in grado di uscire dagli schemi, con il programma di personalizzazione cromatica “Kaleidos” prevedeva 100 tonalità tra cui scegliere. Inoltre, il pianale della Fiat Punto le consentì di avere un abitacolo decisamente più spazioso rispetto alla Y10 derivata dalla piattaforma della Panda. Il motore Fire continuò a crescere di cilindrata e arrivarono nuove versioni tra cui quella denominata Elefantino Blu. La generazione successiva della Ypsilon, quella del 2003, divenne più alta di quasi 10 cm e leggermente più lunga, mentre l’abitacolo poteva contare su finiture più ricercate. Disponibile anche con la motorizzazione a gasolio, apprezzata per le grandi percorrenze, poteva avvalersi di sistemi di infotainment aggiornati e di soluzioni innovative per il comfort di guida. Con la penultima generazione, la Lancia Ypsilon divenne a 5 porte, migliorando la sua versatilità, prima di ricevere un aggiornamento generale nel 2015. Le versioni contraddistinte dalla sigla EcoChic, guadagnarono la doppia alimentazione benzina/GPL e poi benzina-metano, in abbinamento al motore 0.9 da 70 cv Twinair. Divenuta la fashion city car, la Lancia Ypsilon ha lasciato il testimone alla versione attuale che richiama gli stilemi del brand, è cresciuta nelle dimensioni, e offre una gamma di motorizzazioni elettrificate o 100% elettriche, a cui si aggiungerà la variante HF da 280 CV sviluppata con il contributo di un campione del calibro di Miki Biasion. Anche la Ypsilon attuale presenta un’edizione speciale l’Edizione Cassina, che riprende una tradizione che, in 40 anni, ha dato vita a ben 36 serie speciali, partendo dalla Y10 Fila del 1986.

