Car of the Year, ecco la prima lista delle candidate al titolo 2026

Archiviata a gennaio l'assegnazione del premio Car of the Year per il 2025 con la proclamazione della nuova Renault 5/Alpine A290, è già iniziato il cammino della complessa macchina organizzativa di questo prestigioso premio in vista del titolo 2026, che verrà attribuito nel gennaio del prossimo anno.

Elemento centrale è la creazione della lunga lista di vetture candidate, che continua a crescere e viene aggiornata ogni mese.



Al momento - comunica il comitato organizzatore - potranno partecipare alle pre-selezioni le Audi A6 / e-Tron e Q5; le BYD Atto 2 Sealion 7; la Citroën C3 Aircross; la DS 8; la Fiat Grande Panda: la Lancia Ypsilon; l'MG HS; la Mini Aceman; la Mitsubishi Outlander; la Opel Frontera e la Škoda Elroq.

La lista delle candidate è provvisoria e si arricchirà nei prossimi mesi man mano che verranno annunciati nuovi modelli.



Hanno diritto di partecipare alla selezione del premio soltanto le auto di nuova generazione lanciate sul mercato nel corso del 2025. Non potranno partecipare invece le vetture oggetto di restyling o le varianti di carrozzeria o di motorizzazione di modelli già esistenti.

Entro fine ottobre verrà dato l'annuncio delle sette finaliste. A inizio dicembre Coty organizzerà per i giurati i test drive di queste candidate al titolo ed entro la fine di dicembre dovranno essere completate le votazioni.

