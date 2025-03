Basso-Granai vincono il primo round del CIAR

La stagione 2025 del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco si è aperto con il 48° Rally il Ciocco e Valle del Serchio che ha messo alla prova i piloti consegnando la prima vittoria stagionale a Basso-Granai su Skoda Fabia RS Rally2 di soli 6 decimi sui campioni in carica, Crugnola-Ometto su Citroën C3 Rally2.

Intensa e ricca di colpi di scena la battaglia tra le Rally2 che ha visto protagonista anche lo sloveno Avbelj su Skoda Fabia RS che, dopo aver preso la vetta della classifica, sulla PS5 ha dovuto lasciarla a causa di una foratura che però non gli ha impedito di salire sul gradino più basso del podio e conquistare anche la vittoria del Campionato Italiano Rally Promozione.

Nel Campionato Italiano Assoluto Due Ruote Motrici, prima vittoria per il giovane vicentino Davide Pesavano in coppia con Alessandro Michelet su Peugeot 208 Rally4. Il duo, nonostante i 30 secondi di penalità accumulati durante la gara, è riuscito a vincere con una prestazione sorprendente sull'ultima prova speciale di Careggine, prima che venisse interrotta per l'uscita di strada del toscano Lucchesi in coppia con Bracchi sempre con una tuttoavanti francese.

Secondo gradino del podio nel 2RM per Alex Ferrari e Matteo Nobili, seguiti dal Campione in carica, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, tutti su Peugeot 208 Rally4, vettura che domina in questa categoria.

Nei trofeo, segnaliamo la vittoria di Lo Cascio-Rappa nel GR Yaris Rally Cup e Varesco-Bottaga conquistano il primo posto nel Suzuki Rally Cup, al debutto sulla Suzuki Swift Sport Hybrid.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sarà al Rally Regione Piemonte, gara in programma dall'11 al 13 aprile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA