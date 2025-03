Audi air suspension, piacere di guida per ogni condizione

L'avanguardia Audi è guidata da un'evoluzione continua, come nel caso del piacere di guida che può contare su un assetto ideale per ogni occasione grazie alle sospensioni pneumatiche. Reattività da sportiva e versatilità su ogni terreno sono alcune delle caratteristiche delle sospensioni pneumatiche Audi, disponibili in sei diverse configurazioni per i modelli sviluppati sulle piattaforme premium termica (PPC) ed elettrica (PPE), come Audi Q5 e Q6 e-tron, sino alle ammiraglie Audi A8 e, in ambito SUV, Audi Q7, senza dimenticare le sportive Audi e-tron GT, Audi RS 6 Avant e Audi RS Q8. La storia delle sospensioni ad aria ha inizio oltre 90 anni fa con il trasporto pesante e solo negli anni '60 sono state introdotte nel mondo automotive. La loro caratteristica è di abbinare degli ammortizzatori alle molle ad aria anziché alle classiche molle elicoidali in metallo. Una peculiarità delle air suspension Audi è la logica adattiva, ovvero l'integrazione della regolazione della pressione delle molle con l'adeguamento elettronico della taratura degli ammortizzatori, così da garantire agli pneumatici massima aderenza al fondo stradale massimizzando al contempo prestazioni e comfort. Altra caratteristica di spicco delle air suspension Audi è la versatilità portata in dote dalle adaptive air suspension: in funzione del programma di marcia, grazie alle molle pneumatiche è possibile variare l'altezza da terra di nuova Audi Q5 sino a60 mm. In modalità dynamic, la luce dal suolo si riduce sino a -15 mm, a vantaggio del ribassamento del baricentro e quindi della stabilità, mentre offroad è possibile rialzare l'auto sino a +45 mm rispetto allo standard.

La massima espressione delle sospensioni pneumatiche Audi si trova su S8, variante sportiva dell'ammiraglia del marchio, dotata di serie delle air suspension attive predittive, ovvero un'evoluzione che ai vantaggi della soluzione attiva abbina l'interazione con l'intelligenza artificiale.

Grazie all'analisi dei dati raccolti dalla telecamera anteriore, che rileva l'andamento e le irregolarità del fondo stradale, il sistema opera secondo una logica predittiva: anticipa le anomalie del terreno preparando la sospensione all'attivazione.

Inoltre, svolgono anche una funzione di sicurezza: il sistema di protezione Audi pre sense 360°, qualora venga rilevato il rischio di una collisione laterale, opera congiuntamente alle sospensioni attive predittive sollevando immediatamente la carrozzeria di 80 millimetri. In tal modo, il veicolo coinvolto nell'eventuale impatto colpisce l'ammiraglia nella zona di massima resistenza della scocca.



