Aci e Sara Assicurazioni, strategie e risultati per 2025

L'Automobile Club di Reggio Calabria, guidato dal presidente Giuseppe Martorano e dalla direttrice Giuseppina Danile , ha rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con le venti delegazioni ACI del territorio provinciale, gli agenti capo della Sara Assicurazioni SpA e gli ACI Point Global.

L'incontro si è tenuto 21 marzo alle 16.30 presso l'Hotel President di Siderno, sede di una delle storiche Agenzie Capo Sara Assicurazioni di Angela Gravina e della Delegazione ACI di Erika Barillaro.

L'evento rappresenta un momento di condivisione dei risultati raggiunti nel 2024 e di pianificazione delle strategie per il 2025, con l'obiettivo di rafforzare la presenza fisica dell'Automobile Club sul territorio e consolidare il legame con soci e automobilisti.

"Siamo orgogliosi della crescita della nostra rete e della qualità del servizio offerto - dichiara il presidente Martorano -. Il radicamento sul territorio, unito alla capacità di innovare, ci permette di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze degli automobilisti. Il 2025 sarà un anno di nuove sfide e opportunità, che affronteremo con lo stesso impegno e spirito di squadra che contraddistingue la grande famiglia ACI." Negli anni, la rete Sara Assicurazioni ha ampliato la propria presenza con le Agenzie Capo di Siderno e Reggio Calabria Centro, a cui si sono aggiunte le sedi di Reggio Calabria Sud, Reggio Calabria Nord, Varapodio e Polistena . L'Automobile Club e Sara Assicurazioni continueranno a investire su innovazione e sostenibilità , elementi chiave per una crescita solida e duratura.



