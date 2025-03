Viterbo, in 300 in piazza per benedizione del motociclista

Si è tenuta questa mattina nella piazza San Lorenzo di Viterbo, l'ormai tradizionale benedizione del motociclista. L'evento, giunto alla 11/esima edizione nasce dalla sinergia tra i club motociclisti Chapter Viterbo e Ducati official club Viterbo, in collaborazione con le concessionarie Harley Davidson e Quinzi moto.

Fin dalle prime ore del mattino oltre 300 centauri sono giunti da tutta la provincia, per schierare le loro due ruote di fronte al palazzo papale. Poi alle 10 il vescovo Orazio Francesco Piazza ha impartito ala benedizione ai motociclisti. "Voglio invocare la benedizione del signore su voi, ma anche sulla sintonia tra voi e la moto - ha detto Piazza -. Nella preghiera della benedizione dobbiamo ricordare la passione per la moto, ma anche chiedere a Dio di donarci la prudenza, la leggerezza, la serenità e la salute. Divertitevi - concluso -, ma fatelo sempre con attenzione sia nella frenata, che nell'accelerazione".

Accanto al vescovo anche gli assessori Katia Scardozzi e Giancarlo Martinengo.

"Nonostante il cattivo tempo come al solito l'evento è stato gettonatissimo - ha spiegato l'ideatore della manifestazione Francesco Perlorca -. Infatti, per la benedizione sono arrivate sulla piazza oltre 300 moto provenienti da tutta la Tuscia".

Abbinata all'evento anche una raccolta fondi da destinare all'associazione Abc di Viterbo, impegnata nell'assistenza sanitaria e psicologica di bambini e adulti affetti da cardiopatie.



