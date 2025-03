Simula danno all'auto per truffare anziano invalido, arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver truffato un anziano, cardiopatico e invalido, usando il trucco del finto incidente automobilistico. È accaduto ieri a Milano, in via Palazzolo, dove una volante ha incrociato il 37enne mentre stava aggredendo verbalmente in strada un pensionato di 84 anni, in evidente difficoltà.

Dai primi accertamenti è emerso che, usando un gessetto, il 37enne aveva simulato alcuni graffi sulla parte posteriore della sua auto, accusando l'anziano di essere il colpevole, riuscendo a farsi consegnare i 5 soli euro che aveva nel portafogli. Poco dopo il truffatore è stato bloccato, alle spalle ha numerosi precedenti per truffa, e arrestato.

In macchina, seduti dietro e protetti dai vetri posteriori oscurati, c'erano sua moglie e suo figlio piccolo. Nel portaoggetti vicino al cambio i poliziotti hanno trovato un gessetto bianco e un gommino nero utilizzati per creare le rigature sulla vettura e compiere truffe.

Il pensionato, sotto shock, è stato visitato dai sanitari del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA