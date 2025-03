Asaps, dal 31 marzo nuovo aumento spese postali per le multe

Da lunedì 31 marzo aumenteranno le spese postali per le notifiche delle sanzioni al Codice della strada: si passa dai 9,50 euro di giugno 2022 (quando l'aumento fu del 7%) a 12,40 euro, quasi tre euro in meno di tre anni, con un aumento del 30,5% che supera la soglia dell'inflazione nel medesimo periodo. Lo sottolinea l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, con sede a Forlì. "Un aumento che si scarica sugli automobilisti - commenta il presidente Giordano Biserni - che si vedono aumentare di anno in anno un importo che invece dovrebbe essere calmierato.

Considerato poi che la riscossione volontaria, cioè il pagamento delle sanzioni entro 60 giorni, vede un crollo vertiginoso a percentuali che variano dal 50% al 12% come in molte città del sud Italia, possiamo immaginare come gli enti locali siano esposti anche economicamente, per decine di milioni di euro, dovendo anticipare subito i costi a Poste Italiane delle sanzioni notificate". Asaps chiede nuovamente "un intervento al Governo per fermare gli aumenti, che subiscono un incremento vertiginoso delle spese postali che ci preoccupa. Vanno poi obbligati tutti gli organi di polizia stradale a notificare tramite la piattaforma Send, che porta a risparmi verso i cittadini". L'avvio della procedura Send in molti comuni, con notifiche digitali e i preavvisi telematici attraverso l'App Io, per i cittadini che hanno scaricato l'applicazione, consentono di ridurre di molto le spese postali e procedurali, sottolinea l'Asaps, che fa anche due conti pratici. Un verbale da 42 euro per un divieto di sosta avrà un aggravio di 12,40 euro, solo di spese postali, oltre alle spese procedurali che variano a seconda dell'organo di polizia che la notifica, dai 3 ai 20 euro per alcuni comandi di Polizia Locale, per arrivare anche ad oltre 70 euro. Un verbale per violazione alla zona a traffico limitato (83 euro l'importo previsto dal Codice della strada) arriverà ad oltre 100 euro. Se invece si è sorpresi alla guida utilizzando il cellulare (250 euro la sanzione del Cds) si pagheranno 270-275 euro, oltre alla sospensione immediata della patente.



