F1: Hamilton vince la Sprint del Gp di Shanghai. Pole per Piastri

Lewis Hamilton ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai, prima vittoria con la Ferrari. Secondo Oscar Piastri e terzo Max Verstappen. Quinto Charles Leclerc sull'altra Ferrari. Hamilton ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1, ottenendo la sua prima vittoria con la Ferrari, dopo essere entrato all'inizio dell'anno nella scuderia di Maranello. E' anche la prima vittoria della Ferrari in una gara Sprint. Dietro al britannico, l'australiano Oscar Piastri su McLaren e il detentore del titolo, l'olandese Max Verstappen (Red Bull). Il pilota britannico George Russell su Mercedes e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completano la top five di questa gara.

Oscar Piastri con la McLaren partirà dalla pole position nel Gp di Cina. In prima fila, al suo fianco, ci sarà la Mercedes di George Russell. Seconda fila per Lando Norris su McLaren e Max Verstappen, con la Red Bull. Terza fila, per le Ferrari di Lewis Hamilton, con il quinto tempo e Charles Leclerc. Ottavo tempo per Kimi Antonelli su Mercedes.

