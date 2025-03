Cina, 'affrontare i dazi Ue sulle e-car in modo adeguato'

Affrontare in modo adeguato il caso anti-sovvenzioni dell'Unione europea contro i veicoli elettrici cinesi "è fondamentale e invierà un segnale chiaro e positivo al mondo". E' quanto ha affermato il ministro del Commercio cinese Wang Wentao nell'incontro di oggi a Pechino con il numero uno della casa automobilistica tedesca Bmw, Oliver Zipse.

Wang, nel resoconto dato dai media statali di Pechino, ha osservato che la Cina "resta impegnata a risolvere tutte le divergenze attraverso il dialogo e a creare un contesto economico e commerciale stabile e prevedibile per lo sviluppo e la cooperazione dei settori di entrambe le parti". La Cina, infine, continuerà "ad ampliare l'apertura di alto livello e a ottimizzare l'ambiente aziendale per le imprese straniere tra cui Bmw", ha concluso il ministro.



