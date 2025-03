Vetrina di sicurezza Fahrengold Garage FG-01 Bugatti Edition

C'è un mondo di forniture, di servizi e di oggetti che ruota attorno al settore miliardario delle hypercar e delle grandi auto da collezione. E che sempre più spesso riguarda le modalità di custodia (e di esibizione) dei 'gioielli' posseduti.

In passato si sono visti appartamenti con Ferrari esposte in salotto, magari al 40mo piano di un lussuso condominio, ma anche garage sotterranei nascosti, veri bunker accessibili solo aprendo aperture segrete, ad esempio sotto a un prato.

Ultima in ordine di tempo a fare notizia è la divisione Q di Aston Martin che sta costruendo un garage su misura per un collezionista dei bolidi di Gaydon. Ci saranno vetrine con luci Led regolabili, armadi rivestiti in pelle, espositori per oggetti da collezione e targhe personalizzate per descrivere ogni della collezione.

Tra i nomi più noti in questa nicchia di mercato c'è Fahrengold, molto apprezzata proprio per gli accessori destinati ai box per hypercar, come pedane anche luminose, teche speciali e altre soluzioni per preservare le auto senza sottrarle all'ammirazione.

La gamma dei box Fahrengold si è arricchita ora di una esclusiva Bugatti Edition del suo Garage FG-01. È costruito con acciaio zincato, pannelli in alluminio e ampie vetrate realizzate in vetro di sicurezza.

Lussuosa scatola "ispirata al museo della Bugatti" viene proposta come il posto perfetto per conservare ed esporre una preziosa hypercar del marchio francese. Misura 6,147 metri e 3,658 di larghezza ed è accessibile da una porta elettrica con un logo EB illuminato.

Bugatti e Fahrengold hanno correttamente saltato il piccolo dettaglio rappresentato dal prezzo. Ma, come spiega un commerciante del settore, "se devi chiederlo, sei già fuori dalla conversazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA