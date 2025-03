Terreno utilizzato illegalmente come discarica di auto

I carabinieri forestali di Cesena hanno individuato e sequestrato un centro di raccolta e rottamazione di veicoli fuori uso che svolgeva la propria attività al di fuori del perimetro autorizzato in un comune della provincia di Forlì-Cesena. Il sequestro ha riguardato un terreno limitrofo di 8.300 metri quadri, utilizzato come stoccaggio di 600 veicoli da demolire. Le indagini sono scaturite nel corso di un accertamento in un'attività di autodemolizione ubicata in un comune della provincia forlivese.

E' emerso che la ditta aveva adottato tale modus operandi fin dal 2013, raggiungendo tra il 2017-2018 un quantitativo di rifiuti stoccati simile a quello odierno. Successivamente, nel 2019, l'area era stata sgomberata a seguito di ordinanza del sindaco, ma nel corso degli anni successivi, la ditta aveva riadottato la condotta illecita. Il legale rappresentante della società dovrà rispondere delle ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione (pena prevista l'arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro) e di attività di gestione di rifiuti in difformità dall'autorizzazione (arresto da un mese e mezzo a sei mesi o ammenda da 1.300 a 13.000 euro).



