F1: Hamilton in pole nelle qualifiche di gara Sprint in Cina

Lewis Hamilton, al volante di una Ferrari, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche per la gara Sprint del Gp della Cina, in programma domani a Shangai. Il sette volte campione del mondo ha girato in 1:30.849 e ha preceduto l'iridato in carica Max Verstappen, su Red Bull, che ha avuto un ritardo di 0.018. Terzo miglior tempo per Oscar Piastri su McLaren, quarta l'altra Ferrari, di Charles Leclerc.

Settimo Kimi Antonelli su Mercedes.

Per Lewis Hamilton quella ottenuta oggi nelle qualifiche della gara Sprint di Shangai è la prima pole position in assoluto alla guida di una Ferrari. Per la scuderia di Maranello si tratta invece della seconda pole in Spint dopo quella di Charles Leclerc nel 2023 a Baku. L'anno scorso Hamilton, con la Mercedes, aveva ottenuto il secondo posto nelle qualifiche della Sprint cinese, il suo miglior risultato in questo tipo di prove fino ad oggi.

"Non mi aspettavo - ha detto il ferrarista - questo risultato, ma sono felice e orgoglioso. L'ultima gara è stata un disastro per noi, ma sapevamo di avere più prestazione. Amo questa pista, la macchina ha preso vita fin dal primo giro.

Abbiamo fatto degli ottimi cambiamenti con il team che ha fatto un lavoro fantastico in questi giorni - dice ancora il britannico -. Sono un po' scioccato, non posso credere che abbiamo fatto la pole, anche se è solo una gara Sprint. C'è tanto da fare in vista delle qualifiche di domani".



