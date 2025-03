F1: Cina, la Ferrari di Hamilton artiglia la pole Sprint

La tribuna da 50mila posti di fronte ai box é un tripudio di bandierine con il numero 44 mentre Lewis Hamilton esce dalla SF-25 e mostra il pugno, sorridente, sotto il casco giallo. "Mega job", aveva gongolato poco prima alla radio, godendosi la prima pole in Ferrari, impreziosita dal record della pista a Shanghai (1'30"849), dove ha vinto già sei volte in carriera. E' solo venerdì e vale per la gara sprint, ma resta comunque un segnale importante. La Ferrari c'é, fa progressi, lavora sodo per reagire al grigio avvio di stagione patito a Melbourne.



Hamilton avrà accanto il sempre velocissimo Max Verstappen (+0.018), capace di mettere la Red Bull davanti alle due McLaren. Basti dire che Liam Lawson, suo compagno di scuderia, partirà ultimo. In seconda fila ecco la prima vettura 'papaja', ma a sorpresa é quella di Oscar Piastri (+0.080), seguito dalla Rossa di Charles Leclerc (+0.208). In terza la Mercedes di George Russell (+0.320) e la McLaren di Lando Norris (+0.544), zavorrato da un errore sul finire delle qualifiche, ma sempre fra i primi. Ancora in evidenza il bolognese 17enne Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), settimo.

Il primo a dirsi "un po' sbalordito" e insieme "felice" del risultato é stato proprio Hamilton. "Sapevamo che la macchina aveva più potenziale di quanto dimostrato in Australia, e direi che qui sia emerso fin dal primo giro. Il team ha fatto davvero un buon lavoro ed essere in pole per la Sprint Race è un buon punto di partenza, anche se c'è ancora parecchio lavoro da fare". "Non ho mai disputato una corsa sull'asciutto con la SF-25, quindi quello di domani sarà il mio primo vero test. Gli altri team saranno veloci, ma noi continueremo a lottare e spingere - ha aggiunto il sette volte campione del mondo -. Il supporto dei tifosi qui è incredibile. Voglio ringraziare tutti gli appasionati cinesi per l'energia positiva che portano".



Sul nuovo asfalto, sorprendente per il grip dimostrato, Leclerc ha potuto solo inseguire il compagno. "Fin dall'inizio ho faticato, mi sono sentito un passo indietro a Lewis - ha ammesso il monegasco -, soprattutto nelle curve 1, 2 e 3. A parte questo, direi che i valori sembrano abbastanza ravvicinati. Certo non è l'ideale partire quarto nella Sprint, ma darò il massimo per lottare ed essere lì davanti. La nostra attenzione sarà soprattutto sulle gomme, e poi vedremo cosa sarà possibile in qualifica in vista di domenica".

"Siamo chiaramente soddisfatti del risultato. Dopo la qualifica difficile di una settimana fa in Australia, la prestazione di oggi carica di energia tutto il team - ha commentato il team principal Fred Vasseur - ed è di certo molto positiva anche per Lewis che è stato sempre veloce, visto che aveva fatto il miglior tempo anche in SQ1". "Non ci sfugge che McLaren ha un gran passo sia sul giro lanciato che in configurazione gara - ha aggiunto il francese - ma noi dobbiamo rimanere concentrati e curare l'esecuzione nei minimi dettagli.

La Sprint sarà importante anche perché ci darà delle indicazioni utili per il Gran Premio di domenica".

