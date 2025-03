CIAR Sparco, dal Ciocco inizia la stagione 2025

Dopo la pausa invernale, torna il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con l'appuntamento di apertura della stagione, il 48° Rally Il Ciocco e Valle del Cerchio, in programma fino a domenica 23 marzo.

Sono 119 gli equipaggi che prenderanno il via, dei quali 74 impegnati nella gara con validità CIAR ai quali si aggiungono i partecipanti alla gara più corta valida come primo round della Coppa Rally di 7^ Zona ACI Sport, area dedicata alla Toscana. Per l'apertura della stagione 2025, non mancheranno le novità, a partire dalla location iniziale a Viareggio che ospiterà la partenza nella serata di venerdì in Piazza Maria Luisa ed il 'Viareggio Motorsport Festival' nelle tre giornate di gara.

La competizione si svilupperà quindi tra le giornate di sabato e domenica, lungo 466,23 km di precorso complessivo intervallato da 11 prove speciali per un totale di 103,40 km cronometrati.

Il fulcro del rally sarà la Tenuta del Ciocco, a Barga, dove verranno aperte le danze per la ricorsa allo scudetto sabato mattina alle 10:16, con il via della prima vettura sulla prova speciale 'Il Ciocco', lunga 2,02 km e valida come power stage, attribuendo punti extra per il campionato. I protagonisti saranno sicuramente le vetture e gli equipaggi, tanto attesi dal pubblico. A partire dal Campione italiano in carica, Andrea Crugnola che conferma il pacchetto vincente dello scorso anno, con il navigatore Pietro Elia Ometto e la Citroën C3 Rally2 preparata dal team FPF e gommata Pirelli.

Hanno cambiato vettura e squadra i vicecampioni Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, portacolori della scuderia Movisport, che saranno in gara con la Skoda Fabia RS Rally2 del team Delta Rally calzata Pirelli.

Il trio delle meraviglie del CIAR Sparco si ricomporrà con il terzo equipaggio in lotta fino alla fine per il tricolore un anno fa, quello composto da Simone Campedelli e Tania Canton. Il pilota romagnolo portabandiera della Island Motorsport si presenterà con un progetto completamente rinnovato dalla nascita di Orange1 Rally, struttura che metterà a disposizione la Skoda Fabia RS gestita tecnicamente da DreamOne Racing e gommata Michelin.

La gara toscana sarà la prima dei sette round in programma per la stagione, e sarà valida anche per il Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici e per i monomarca GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup.

