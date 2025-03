Bugatti Tourbillon, più sportiva con il pack Équipe Pur Sang

La nuova Bugatti Tourbillon è già una hypercar estremante rara e costosa, visto che sarà prodotta in 250 esemplari ed ha un costo che parte da 3,8 milioni di euro, ma il pacchetto denominato Équipe Pur Sang la rende ancora più esclusiva e sportiva.

Infatti, questo nome, che omaggia la divisione corse del brand, sottolinea il legame del marchio con il motorsport ed arricchisce la Tourbillon con uno splitter anteriore specifico che lavora in sinergia con gli elementi aerodinamici aggiunti al posteriore, tra cui due piccole alette laterali ed un nuovo estrattore da cui spuntano gli 8 terminali di un impianto di scarico realizzato per questo pack di stampo racing. Le ruote da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore, presentano design che ne riduce la turbolenza e migliora il flusso d'aria indirizzato verso il radiatore posteriore fino all'8%.

All'interno spiccano le cuciture rosse sul volante e sui sedili, dove troviamo il logo Équipe Pur Sang a livello del poggiatesta. Contraddistinto da una tonalità cromatica scura, l'abitacolo della Tourbillon vanta diverse superfici in fibra di carbonio e dei sedili rivestiti in Alcantara progettati per fornire un miglior supporto laterale durante le curve in cui l'auto produce un'elevata forza G.

