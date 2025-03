A Stephan Winkelmann ceo Lamborghini premio Tartaruga UIGA

La Tartaruga d'Argento, il premio che l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive (UIGA) ha attribuito per il 2025 a Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini, si rifà storicamente al simbolo scelto da Tazio Nuvolari come portafortuna quando nel 1932 Gabriele D'Annunzio ne regalo una d'oro con la dedica "all'uomo più veloce, l'animale più lento".

"Winkelmann - spiega la motivazione dell'Uiga - ha scritto alcune delle pagine più entusiasmanti nella storia di Lamborghini. Sotto la sua guida, il marchio di Sant'Agata Bolognese ha raggiunto traguardi straordinari, trasformandosi in un simbolo globale di eccellenza, esclusività e avanguardia tecnologica".

"Con una leadership carismatica e una visione strategica impeccabile, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, portando Lamborghini a livelli di successo mai visti prima. Ogni suo passo è stato guidato dalla passione per l'automobile e dal desiderio di superare i limiti del possibile".

E nel consegnare il riconoscimento a Winkelmann assieme al vicepresidente Paolo Artemi, il presidente dell'Uiga Gaetano Cesarano ha sottolineato che "questo riconoscimento celebra non solo il manager di talento, ma anche l'uomo che ha reso Lamborghini un'icona contemporanea, destinata a lasciare il segno nella storia dell'automobilismo".

Il 2024 si è chiuso con un grande successo per Lamborghini, che ha registrato risultati finanziari e commerciali da record.

Per la prima volta nella sua storia, la casa di Sant'Agata Bolognese ha superato il traguardo dei 3 miliardi di euro di fatturato, crescendo del 16,2% rispetto all'anno precedente.

Anche il margine operativo ha segnato un aumento del 15,5%, raggiungendo gli 835 milioni di euro. Il numero di vetture consegnate ha toccato quota 10.687 unità (+5,7%), nonostante il settore delle auto di lusso abbia subito un calo del 10%.

Paolo Rachetti, product line director temerario, nel corso dell'incontro con i giornalisti Uiga ha sottolineato che "questo risultato è il frutto di un attento equilibrio tra domanda e offerta, della crescente notorietà del marchio e di una gamma prodotti completamente rinnovata".

Il lancio di Revuelto, Urus SE e Temerario - ha detto Rachetti - contribuirà a consolidare il successo anche nei prossimi anni. In un contesto globale caratterizzato da incertezze, tra tensioni geopolitiche e politiche commerciali - come l'ipotesi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, primo mercato per Lamborghini con circa un terzo delle vendite globali - la distribuzione geografica delle consegne dell'azienda risulta ben bilanciata.

Lo scorso anno 3712 Lamborghini sono andate nelle Americhe, 2748 nell'area APAC e 4227 nell'area EMEA. In quest'ultima si trovano il secondo e il terzo mercato per volume, ovvero la Germania (10%) e il Regno Unito (8%), mentre l'Italia occupa l'ottava posizione.

L'azienda continua a espandersi anche dal punto di vista occupazionale, con circa mille nuove assunzioni tra ingegneri e personale di produzione, andando in controtendenza rispetto al settore automobilistico globale.

Lamborghini non ha rinunciato all'elettrico e introdurrà il suo primo modello 100% EV entro la fine del decennio; l'obiettivo è chiaro: non solo realizzare un'auto elettrica, ma dare vita a una vera Lamborghini, capace di incarnare lo spirito e le prestazioni che definiscono il marchio. Nel frattempo, l'intera gamma è stata comunque elettrificata grazie ai modelli ibridi Revuelto, Urus SE e Temerario.

