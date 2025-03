Sequestrati veicoli abbandonati nel Parco Gallipoli-Dolomiti

Un'area di circa 400 metri quadrati nella quale erano stati abbandonati 15 veicoli, due motocicli e la carcassa "di un veicolo non identificabile" - in località San Pietro di Accettura (Matera), nell'area del Parco regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane - è stata sequestrata dai Carabinieri Forestale.

Veicoli e motocicli - "in evidente stato di abbandono, in assenza di qualsivoglia autorizzazione prevista" dalle leggi - erano "stoccati in maniera promiscua senza alcun accorgimento tecnico, direttamente sul terreno". Tali rifiuti sono classificati come "pericolosi poiché ancora provvisti di oli dei freni, liquidi antigelo, oli esausti, pastiglie dei freni, filtri olio o gasolio, pneumatici, materiali ferrosi, vetro, plastica o batterie; risultano essere una seria minaccia per l'ambiente per il rischio potenziale di inquinamento delle matrici ambientali. Al danno ambientale, di notevole intensità, si associa quello paesaggistico in un'area di alto pregio naturalistico, al punto di essere inserita tra quelle protette a norma della vigente disciplina di settore".

I proprietari dei veicoli e dei motocicli sono stati identificati attraverso "complesse indagini" e sanzionati per un importo di circa 16 mila euro. "in quanto non hanno provveduto al conferimento dei veicoli in centri di raccolta autorizzati, destinati alla demolizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA