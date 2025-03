Meloni, bene Ue su neutralità tecnologica auto, nostra battaglia

"Per la prima volta nelle conclusioni del Consiglio europeo entra un riferimento alla neutralità tecnologica. E' stata una lunga battaglia italiana e non solamente italiana così come entrano alcune risposte molto importanti per il settore dell'automotive". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. "C'è impegno della Commissione europea sulla sospensione delle multe per i produttori non in linea con gli obiettivi e l'anticipo della revisione sui target di emissione: entrambe le questioni rispettano totalmente la posizione italiana", ha sottolineato



