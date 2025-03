Mazda6e è preordinabile con diverse opzioni di batteria

La nuova Nuova Mazda6e è preordinabile presso i concessionari ufficiali della casa giapponese. La berlina elettrica è disponibile negli allestimenti Takumi e Takumi Plus, con due opzioni di batteria per soddisfare le diverse esigenze di guida e un'autonomia fino a 552 km.

Presentata lo scorso gennaio al Salone dell'Auto di Bruxelles, la Mazda6e è dotata di una batteria da 68,8 kWh che offre un'autonomia fino a 479 km. Con una ricarica in corrente continua da 165 kW, si ricarica dal 10% all'80% in soli 24 minuti e si possono aggiungere 235 km di autonomia in 15 minuti.

Il motore elettrico eroga 190 kW (258 CV).

Per chi preferisce la guida ininterrotta su lunghe distanze, la batteria da 80 kWh della Mazda6e Long Range consente un'autonomia fino a 552 km e il suo motore elettrico fornisce 180 kW (245 CV). Entrambe le configurazioni erogano una coppia di 320 Nm, per una guida dinamica grazie alla trazione posteriore, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h.

Nell'allestimento Takumi l'auto è dotata di cerchi in lega aerodinamici da 19", fari Full Led con firma luminosa, tetto panoramico in cristallo schermato e termo riflettente e spoiler posteriore ad azionamento automatico in funzione della velocità.

Internamente, i rivestimenti sono in pelle ecologica nei colori beige caldo o nero associati ai sedili anteriori dotati di regolazioni elettriche, riscaldabili e ventilati. L'abitacolo viene illuminato indirettamente da un sistema di luci a Led diffuse personalizzabile in 64 colorazioni diverse ed è progettato per mettere il conducente nelle condizioni di ricevere tutte le informazioni e raggiungere i comandi nel modo più intuitivo e naturale possibile.

L'allestimento Takumi Plus aggiunge i rivestimenti in pelle nappa color sabbia con inserti e finiture in pelle scamosciata.

Inoltre, lungo il tetto dell'abitacolo, presenta una tendina parasole ad azionamento elettrico. La Nuova Mazda6e è preordinabile con prezzi a partire da 43.850 euro per la versione con batteria da 68,8 kWh nell'allestimento Takumi fino ad arrivare ai 47.100 euro previsti per la versione Long Range con batteria da 80 kWh nell'allestimento Takumi Plus.

