Jenson Button presente al Goodwood Revival 2025

Jenson Button tornerà al Goodwood Revival 2025, in programma dal 12 al 14 settembre, per gareggiare con la sua Jaguar E-Type del 1962 nella Royal Automobile Club (RAC) TT Celebration. Il Campione del mondo di Formula 1 nel 2009 e attuale pilota del Campionato del Mondo Endurance FIA tornerà sulla griglia di partenza alla ricerca della vittoria, dopo la sua ultima partecipazione al Revival risalente al 2022. Button prenderà parte alla gara a bordo di una Jaguar E-Type costruita nel 1962, ultima delle celebri Jaguar preparate da Protheroe e utilizzata da Button nella stagione 1965-66 al Nürburgring e a Mugello. Alla competizione potranno prendere parte le auto grand tourer più veloci e iconiche dell'epoca d'oro di Goodwood, che ospitò il RAC TT dal 1960 al 1964. Ricordiamo che la partecipazione di Jenson Button al Goodwood Revival si aggiunge alla già annunciata celebrazione dell'Alfa Romeo, alla parata di apertura in pista della VW Type 2 Split Screen e alla lista delle gare con carburante completamente sostenibile.



