Jeep Gladiator Big Bear Edition sarà solo per la California

La nuova Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025 è un omaggio al Gold State ed è disponibile in 5.000 unità, esclusivamente per i clienti in California. Il pick-up è già disponibile presso i concessionari a un prezzo di listino che parte da 46.090 dollari.

"La Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025 offre ai californiani una versione unica della Gladiator - ha dichiarato Bob Broderdorf, amministratore delegato del marchio Jeep - Un pick-up che offre contenuti popolari come standard e a un ottimo valore, oltre alla capacità distintiva Jeep e la libertà inconfondibile all'aperto, esclusiva della classe". La Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025 prende il nome in omaggio sia all'area ricreativa montana a quattro stagioni del Sud della California, sia all'icona naturale di potenza rappresentata dall'orso grizzly della California sulla bandiera dello stato. Partendo dalla Jeep Gladiator Sport S ben equipaggiata, questa edizione speciale vanta dettagli dedicati, come il distintivo Big Bear sul cofano e sul portellone posteriore e doti da off-road grazie al sistema Jeep Command-Trac 4x4 a tempo parziale e al cambio a due velocità. Per la personalizzazione, la serie limitata offre anche una gamma di opzioni di nuance per la carrozzeria, tra cui il nuovo "41" per il 2025, oltre a Nero, Bianco brillante, Cristallo granito, Blu Hydro, Rosso Firecracker e Anvil.

Infine, a bordo non mancano connettività e intrattenimento e gli aggiornamenti over-the-air (OTA) per l'evoluzione continua del software.



