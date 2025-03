All'asta il prototipo Ford GT roadster per Le Mans

Un rarissimo prototipo Ford, denominato GT/109 Competition Roadster, costruito nel 1965, verrà battuto ad un'asta di Mecum, ad Indianapolis, il prossimo 17 maggio. Si tratta di un esemplare che è stato guidato alla 24 Ore di Le Mans dai piloti francesi Maurice Trintignant e Guy Ligier nel 1965 ed è l'unica Ford GT Roadster che ha corso nella prestigiosa maratona automobilistica. Fa parte dei 12 prototipi di GT40 costruiti tra il 1964 e 1965 ed è uno dei 5 scoperti.



Questo modello è stato antesignano della vettura da corsa dell'ovale blu che risultò vincente alla 24 Ore di Le Mans dal 1966 al 1969, è stato realizzato partendo da un telaio in acciaio, presenta dei pannelli della carrozzeria in fibra di vetro. Per farlo correre a Le Mans, l'ex pilota e preparatore Carrol Shelby aveva fatto montare i radiatori lateralmente, ulteriori prese d'aria al posteriore, dove troviamo anche uno spoiler maggiorato, e la copertura del roll-bar. Il motore, montato in posizione centrale, è un V8 accoppiato ad un cambio manuale a 6 rapporti.

L'auto presenta una livrea bianca impreziosita da una striscia blu che l'attraversa centralmente ed circondata da due bordi di colore rosso. Lateralmente spicca il numero 15 sulle portiere, oltre alla banda nera che riporta la scritta Ford GT.

