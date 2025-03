Al via a Belgrado il Salone internazionale dell'auto

A Belgrado si è aperta oggi la 56/ma edizione del Salone internazionale dell'automobile, principale rassegna regionale del settore, che vede la presenza di 330 espositori, con la partecipazione delle maggiori case automobilistiche, in particolare europee e giapponesi. Per la prima volta è esposta al pubblico la Fiat Grande Panda, il modello di utilitaria elettrica che viene prodotto nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, in Serbia. Come è stato rilevato dall'organizzazione, l'auto più cara in visione è una Maserati GT2 stradale, che ha un prezzo di 480 mila euro, mentre la più economica è una Dacia Sandero da 14.990 euro. Al Salone dell'auto è abbinata anche la 17/ma Fiera internazionale del moticiclo, con le due rassegne che resteranno aperte al pubblico fino al 26 marzo.



