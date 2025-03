World Car of The Year 2025 in lizza Bmw X3, Inster e Kia EV3

Gli organizzatori dei World Car of The Year Awards powered by Brembo hanno annunciato la short list delle vetture selezionate per il titolo finale e per le singole categorie dell'edizione 2025.

Il conto alla rovescia terminerà il prossimo 16 aprile, quando i vincitori saranno annunciati in diretta al New York International Auto Show 2025 durante la tradizionale cerimonia di premiazione.

La giuria composta da 96 giornalisti internazionali del settore automobilistico provenienti da 30 Paesi ha selezionato come Top Three in the World i modelli Bmw X3, Hyundai Inster e Kia EV3. Due di queste (Inster ed Kia EV3) sono state anche selezionate assieme a Porsche Macan Electric per l'attribuzione del titolo World Electric Vehicle. Le finaliste per il titolo World Luxury Car sono invece Porsche Macan, Porsche Panamera e Volvo EX90 mentre le tre selezionate che si contenderanno il titolo di World Performance Car sono Bmw M5, Porsche 911 Carrera GTS e Porsche Taycan Turbo GT.

La giuria dei World Car of The Year Awards powered by Brembo ha anche scelto per la short list della World Urban Car i modelli BYD Seagull, Hyundai Inster e Mini Cooper Electric.

Infine concorrono al premio World Car Design Kia EV3, Toyota Land Cruiser e Volkswagen ID.Buzz.

"Siamo onorati di celebrare i finalisti dei prestigiosi World Car of The Year Awards - ha commentato Daniele Schillaci, ceo di Brembo - Questi premi riconoscono le migliori auto al mondo, stabilendo nuovi parametri di riferimento in termini di tecnologia, prestazioni e design. In Brembo, siamo orgogliosi di supportare un riconoscimento che onora tale innovazione".

