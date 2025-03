Toyota Gazoo Racing Italy conferma partnership con LoJack

Il Toyota Gazoo Racing Italy conferma la collaborazione con LoJack anche per la stagione sportiva 2025. LoJack sarà quindi official sponsor del Team che sarà impegnato per la seconda stagione consecutiva nel Ciar - Campionato Italiano Rally, che prenderà il via con il Rally Il Ciocco a partire dal prossimo 22 marzo. In questo modo viene confermata la collaborazione, attiva dal 2021, che accompagnerà la GR Yaris Rally2 del TGRI per tutti gli appuntamenti in programma del Campionato Italiano. Inoltre, LoJack sarà presente anche sulle carrozzerie delle GR Yaris partecipanti alla GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca di Toyota giunto ormai alla sua quinta edizione.

'Siamo lieti che la collaborazione con LoJack sia confermata anche per sostenere le nostre attività del motorsport. Con LoJack, infatti, collaboriamo già da molti anni come fornitura di sistemi di recupero dei veicoli rubati per i modelli che vendiamo sul mercato italiano e, per il quinto anno consecutivo, abbiamo esteso i nostri rapporti anche al motorsport. Un partner che fin dall'inizio ha condiviso con noi la passione per il mondo delle corse unita allo sviluppo delle competenze tecniche', ha dichiarato Christian Mohorovicich, direttore Marketing, Toyota Motor Italia.

LoJack è riconosciuta in Italia e nel mondo per la sua esperienza nel recupero di veicoli rubati: automobili, scooter/moto, veicoli commerciali e macchinari edili. Con oltre 40 anni di esperienza, l'azienda sviluppa tecnologie avanzate per localizzare efficacemente e restituire i veicoli sottratti ai proprietari, anche grazie a un team di esperti che supporta sul campo le ricerche delle Forze dell'Ordine. Ad oggi può contare su oltre un milione di clienti in Europa e un valore equivalente di veicoli recuperati di 1,8 miliardi di euro. Le soluzioni LoJack si ampliano però anche alla gestione smart dei dati provenienti dai veicoli e alla loro ottimizzazione attraverso una piattaforma di facile accesso e consultazione, che fornisce precise informazioni su: diagnostica di bordo, chilometri percorsi, consumo di carburante, livello di carica della batteria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA