Sicurezza stradale, 269 studenti formati da Autostrada Brennero

L'undicesima edizione di "Abc l'Autostrada del Brennero in città", il progetto didattico dedicato alla sicurezza stradale, ha coinvolto 269 studenti delle scuole superiori della provincia di Trento, che hanno partecipato ad un incontro al teatro Cuminetti. A marzo, aprile e maggio l'iniziativa toccherà altri cinque centri di altrettante province attraversate dall'A22.

Nelle dieci edizioni precedenti - informa una nota - sono stati formati 32.804 ragazzi e ragazze. "Da vent'anni Autostrada del Brennero può vantare tassi di incidentalità eccellenti e di gran lunga sotto la media nazionale", commenta l'ad di Autostrada del Brennero Diego Cattoni. "Questi numeri sono il risultato concreto di un impegno a 360 gradi che va dalle manutenzioni programmate e costanti a una gestione della mobilità fondata su continue innovazioni tecnologiche fino alle attività formative come il progetto Abc. Nonostante questi ottimi risultati non ci accontentiamo ed essere qui oggi, dopo dieci anni, lo dimostra: il nostro obiettivo è lavorare per ottenere valori di incidentalità prossimi allo zero".



