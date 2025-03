Inaugurato a Milano lo spazio Atelier Alpine A290 Lounge

Inaugurato Milano il concept store Atelier Alpine A290 Lounge, spazio pensato dal marchio francese per appassionati e clienti in zona di Gae Aulenti. La nuova city car sportiva A290 che ha inaugurato il Dream Garage 100% elettrico di Alpine, sarà la protagonista nel nuovo spazio.

All'interno dello store sarà possibile acquistare tutto il merchandising del marchio Alpine, BWT Alpine Forumla One Team e Alpine Cars, dai modellini delle auto alle sneakers, passando per le divise del motorsport. In questa location i clienti potranno inoltre configurare la propria Alpine, avvalendosi dell'offerta di personalizzazione Atelier Alpine, per scegliere le tinte di carrozzeria abbinandovi pinze freni e cerchi, optando anche alla personalizzazione del rivestimento dei sedili.

A fine 2024 il numero degli Alpine Store nel mondo ha raggiunto quota 163 e nel 2025 è prevista l'apertura di oltre 40 Alpine Store per arrivare a più di 200 punti vendita a fine anno. In Italia oggi sono presenti 8 Alpine Store nelle principali città italiane.

Dopo Barcellona nel 2024, nel 2025 apriranno altri due Atelier Alpine a Parigi e a Londra. Lo spazio inaugurato ieri anticipa quello che sarà il futuro Atelier Alpine Milano. La Lounge di Milano, oltre all'attività di vendita, ospiterà eventi, a cominciare dal periodo della Design Week.

Gli arredi sono firmati Poltrona Frau, a sottolineare la collaborazione realizzata insieme sul progetto Alpine A110 R Ultime, prodotta in soli 110 esemplari. Per la prima volta, i designer Alpine hanno creato un abitacolo con tipi e tonalità di pelle speciali e rifiniture specifiche per offrire ai clienti la possibilità di partecipare a un vero e proprio processo di co-creazione.

Il progetto è stato sviluppato in partnership con l'Alpine Store Milano (Renord spa) che rappresenta i marchi del Gruppo Renault sulla città di Milano da oltre cinquant'anni.



