Hyundai Inster è tra le tre finaliste del World Car Awards 2025

Hyundai Inster è tra le tre finaliste dei World Car Awards 2025, nel quarto anno consecutivo in cui un nuovo modello Hyundai arriva in finale per il premio globale. L'ultra compatto SUV Hyundai è nella Top 3 delle contendenti per il premio World Car of the Year e in lizza anche nelle categorie World Urban Car e World Electric Vehicle.

Le tre auto finaliste sono state selezionate da una giuria di 96 giornalisti automotive provenienti da 30 Paesi diversi. I vincitori saranno comunicati al New York International Auto Show 2025 il prossimo mercoledì 16 aprile.

La nomina di Inster tra le finaliste WCOTY Awards 2025 fa seguito ai risultati ottenuti dal marchio negli ultimi anni. Nel 2024, Ioniq 5 N è stata incoronata World Performance Car, mentre sia Ioniq 6 che Ioniq 5 hanno ottenuto una tripletta di titoli rispettivamente nel 2023 e nel 2022, vincendo nelle categorie World Car of the Year (premio assoluto), World Electric Vehicle e World Car Design of the Year.

