Dodge, personalizzazione "fai da te" per l'arrivo di Charger

Il debutto della nuova generazione di Dodge Changer è accompagnato dall'introduzione di un'esperienza virtuale interattiva da mobile che consente di creare l'auto dei sogni e famigliarizzare con tutte le caratteristiche del veicolo direttamente dallo smartphone.

L'esperienza virtuale Dodge Charger è accessibile sui dispositivi mobili tramite un codice QR disponibile presso gli showroom Dodge e in diverse manifestazioni come i saloni dell'auto e le gare NHRA. La nuova esperienza virtuale Charger è all'avanguardia, elevando il modo in cui i clienti possono accedere alle informazioni e immergersi nella prossima generazione delle muscle car americane.



Navigare nel sistema permette ai clienti di esplorare gli argomenti che li interessano di più, come ad esempio: prestazioni, tecnologia e design; animare le funzioni interne ed esterne della vettura; nonché personalizzare la propri Charger virtuale con pacchetti, temi e colori. Per la personalizzazione della muscle car, Dodge ha introdotto il Bludicrous, un brillante blu recentemente aggiunto alla palette di colori esterni, che rappresenta una delle otto opzioni di colore di carrozzeria.

I modelli 2025 Dodge Charger Daytona con la nuova vernice Bludicrous stanno iniziando ad arrivare nei concessionari. La nuova nuance sarà disponibile anche sui modelli Charger Daytona a quattro porte che entreranno in produzione nella prima metà del 2025 e sui modelli Dodge Charger Sixpack alimentati a benzina a partire dalla seconda metà di quest'anno.



