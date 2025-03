Another Sedan by Joey Ruiter, l'altra faccia dell'automobile

Si chiama Another Sedan e potrebbe essere definita - come accade per la luna - l'altra faccia dell'automobile. Creata dal designer e artista californiano Joey Ruiter, questa grande berlina (Sedan in inglese) ha una forma immediatamente riconoscibile - spiega l'autore - che "fa lampeggiare la parola auto nel cervello senza alcuna cognizione attiva".



"Nascosta nell'apparente semplicità di tre parallelepipedi bianchi, Another Sedan sconvolge le aspettative quando i suoi occupanti scendono. Rinunciando completamente alle porte tradizionali, l'auto si apre invece dal centro creando un gesto elegante e cinematografico che gioca con l'emozione dell'arrivo".

Per l'autore questa vettura elettrica, perfettamente funzionante, essendo stata "spogliata di dettagli e allungata nelle proporzioni, suscita una forma che è allo stesso tempo sorprendente e intimamente familiare. Le linee di taglio nitide, quasi inamidate e gli angoli duri e scattanti, con una posizione ultra larga e ultra bassa, sono una flessione visiva".

Creata nel 2022 Another Sedan è normalmente esposta nella grande collezione di auto del Petersen Museum di Los Angeles, ma in questi giorni - in occasione del Saint Patrick Day - è stata protagonista di un video diffuso su Instagram che l'ha vista circolare sulle strade californiane e svolgere la sua funzione di irriverente e creativa limousine.

Considerata dal mondo del design della West Coast 'una visione futura di un'idea retrò Another Sedan è uno dei pochi casi in cui un'opera d'arte diventa automobile. Davanti a questa enigmatica limousine, spiega Joey Ruiter,, "non si guardano dettagli come i fari, le ruote o le maniglie delle portiere. Si osservano una forma, una presenza, un carattere".

E come si può intendere dal look che riprende quello delle Lincoln degli Anni '70, Another Sedan dipende non è un veicolo 'digitale' ma dipende interamente dal conducente. Spiega il designer che "l'abilità, non il software, è il fulcro di questa piattaforma basica, con controlli ridotti a idee assolutamente essenziali come vai, fermati e gira.

"Questa non è solo un'auto, è un mezzo per le mostrare abilità, idee e desideri. Another Sedan è una forma familiare e uno spettacolo sorprendente - conclude Joey Ruiter - Una tela bianca con un tripudio di possibilità. Adatta sia al lusso di una crociera domenicale pomeriggio che al glamour di un arrivo sul red carpet".



