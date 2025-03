Solarbay di Rafale, il tetto garantisce un'atmosfera rilassante

Un'esperienza da 'first class'.

Quando ci si trova a bordo di Renault Rafale ci si sente avvolti da un comfort e da una sensazione di benessere che consente di rilassarsi anche durante i viaggi più lunghi e impegnativi.

Elemento centrale dell'abitacolo, attorno al quale si sviluppa tutto lo spazio interno, è sicuramente il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay (1.470 x 1.117 mm) che si avvale della tecnologia "AmpliSky" basata sull'uso dei campi elettrici per spostare le molecole (tecnologia PDLC, ossia Polymer Dispersed Liquid Cristal).

Questo sistema attivo completo garantisce una protezione solare massima e immediata, senza schermi, opacizzando su richiesta i nove segmenti che ricoprono la superficie del tetto panoramico. Il tetto in vetro smart si aziona con comando vocale tramite Google Assistant oppure con l'apposito pulsante situato sulla plafoniera. Il conducente e i passeggeri possono scegliere tra quattro posizioni: tetto completamente trasparente, tetto completamente opaco, tetto trasparente davanti e opaco dietro oppure viceversa.

Il tetto Solarbay limita anche al massimo l'effetto serra o l'"effetto ghiacciaia", grazie alla tecnologia del vetro stratificato. La modalità opaca si attiva quando si lascia l'auto e rimane così finché non si riavvia il veicolo, quando torna alla posizione iniziale.

"Il tetto in vetro opacizzante Solarbay è rappresentativo della tecnologia utile e semplice di cui abbiamo voluto dotare Renault Rafale. È, da ogni punto di vista, più performante dei tradizionali tetti panoramici, ma anche più intelligente e di più facile utilizzo. Con in più l'effetto wow" ha precisato Gwenaël Le Merrer, capo ingegnere Renault Rafale.

Renault Rafale pone, quindi, in alto l'asticella del piacere di viaggiare grazie alla generosità del suo abitacolo, sia all'anteriore che al posteriore. Grazie al passo lungo (2,74 m) uguale a quello di Espace, con cui condivide la piattaforma, Rafale offre ai passeggeri dei sedili posteriori il miglior spazio per le ginocchia del mercato, con 302 mm. Il passo lungo e la linea profilata del tetto favoriscono l'altezza sul posteriore per il comfort dei passeggeri dei sedili posteriori, con un valore di 880 mm, quasi equivalente a quello di Espace (892 mm), nonostante la silhouette sagomata da coupé. Per i bagagli, Rafale offre un volume del bagagliaio di 627 litri.

"Con Renault Rafale, i nostri clienti non dovranno più scegliere tra coupé sportivo dal profilo dinamico ed auto spaziosa. Noi li offriamo entrambi! Grazie all'ampio bagagliaio e all'abitabilità generosa dei sedili posteriori, Renault Rafale è decisamente fatto per i lunghi viaggi" ha aggiunto Antoine Marin, Product Leader.



