Pichetto, 'l'elettrico prevarrà, ma per italiani è troppo caro'

"Sono convinto che il motore elettrico sia il motore più facile, quindi sarà quello che avrà un ruolo prevalente nell'obiettivo" di zero emissioni per i nuovi veicoli dal 2035: "è il motore più facile da costruire, sette volte" meno costoso "del motore endotermico, ma certamente in questo caso è il freno dovuto al costo rispetto al potere d'acquisto del salario medio italiano". Lo ha dichiarato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in un punto stampa a Bruxelles.

Guardando al tema delle infrastrutture elettriche, "l'Italia si è trovata in una condizione di estrema difficoltà dovuta alla carenza di domanda", ha sottolineato. "Il prezzo del veicolo elettrico in Italia ha portato automaticamente a non avere un'offerta adeguata".



