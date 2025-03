Meloni, nel Piano Ue sull'automotive primi sviluppi positivi

"Anche grazie" al non-paper presentato dall'Italia assieme alla Repubblica Ceca, e al "nostro costante lavoro, il 5 marzo scorso la Commissione ha presentato il piano industriale per il settore automotive. Il Piano contiene alcuni primi sviluppi positivi, come la prospettiva di una soluzione - seppur temporanea - per il tema delle multe per i produttori non in linea con gli obiettivi di quota di mercato di veicoli, e l'anticipo della revisione degli obiettivi in termini di emissioni. Tutte materie che, appunto, sono oggetto del nostro non paper e che lavoriamo perché siano anche nelle conclusioni di questo Consiglio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.



