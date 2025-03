Bmw punta ad entrambi i titoli del DTM con la M4 GT3 EVO

Bmw è pronta ad una nuova sfida nel campionato DTM 2025 in cui tenterà di difendere il titolo riservato ai team conquistato nel 2024 e di vincere quello piloti, per bissare quello del 2022, con le due M4 GT3 EVO gestite da Schubert Motorsport.





Tra i piloti spicca la presenza del tre volte campione di categoria René Rast e del due volte detentore del titolo Marco Wittmann. Le livree delle auto da corsa presenteranno i colori dei partner brand RoboMarkets e Schaeffler; nello specifico, Rast correrà con M4 caratterizzata dalle tonalità blu e nera della RoboMarkets, mentre Wittmann gareggerà con la M4 verde con i colori della Schaeffler.

Inoltre, la Bmw M4 GT3 EVO sarà impegnata anche nell'ADAC GT Masters, con Schubert Motorsport e FK Performance Motorsport, e debutterà nell'ADAC GT4 Germany.

"La versione EVO della nostra Bmw M4 GT3 ha già dimostrato di essere vincente nelle prime gare - ha dichiarato Björn Lellmann, responsabile customer racing presso BMW M Motorsport - abbiamo creato tutte le condizioni necessarie per competere per i titoli sia nella classifica piloti che in quella a squadre nella prossima stagione, questo è il nostro obiettivo".



