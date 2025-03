A 150 km/h dove c'è il limite dei 70, multa da 850 euro

E' di quasi 850 euro la multa per eccesso di velocità recapitata a un 25enne che, lungo la strada provinciale 166 a Premosello Chiovenda, nel Verbano-Cusio-Ossola, è stato pizzicato dalla polizia stradale ai 150 km/h dove il limite è di 70 km/h. Al giovane è stata ritirata la patente, che sarà sospesa per sei mesi. Dieci i punti decurtati. Un altro automobilista, un 64enne residente nel Vco, è stato fermato dagli agenti lungo la strada statale 34 del lago Maggiore ed è risultato positivo all'alcoltest. Dovrà pagare una multa di circa 500 euro, subirà la sospensione della patente per tre mesi e la decurtazione di 10 punti.



