Prometeon in pista come fornitore del campionato Copa Truck

Prometeon, azienda che opera nel settore dei pneumatici Industrial, Agro e Otr, torna in pista come fornitore ufficiale del campionato Copa Truck, popolare competizione per camion che si disputa sui circuiti di gara più famosi del Brasile.

La società, basata nel quartiere Bicocca a Milano, fornirà i pneumatici ai team che parteciperanno al campionato 2025, al via sul circuito di Campo Grande nello stato del Mato Grosso do Sul.

L'azienda sarà inoltre sponsor del campionato. La partnership conferma l'impegno di Prometeon nel mondo delle competizioni motoristiche.

Contestualmente, Prometeon ufficializza anche la prosecuzione dell'accordo con Bia Figueiredo, una delle pilote più celebri del motorsport brasiliano nonché prima e unica donna ad essersi aggiudicata la Copa Truck nella categoria Super Truck Elite, grazie alla vittoria ottenuta al Curvelo Gp di Minas Gerais nel 2024.

"Sono immensamente orgogliosa di avere ancora una volta Prometeon come mio sponsor nel 2025", afferma Bia Figueiredo.

"Essendo i pneumatici ufficiali della categoria - aggiunge - e in un grid pieno di grandi talenti, sono stata scelta come loro Ambassador".

"La partnership con la Copa Truck e la campionessa Bia Figueiredo ci permette di perfezionare tecnologie che hanno un impatto diretto sulla sicurezza e sull'efficienza dei nostri prodotti", sottolinea Alex Bregantim, chief technical officer di Prometeon. "Con un focus costante - aggiunge - sull'innovazione e sulla sicurezza, la nostra partecipazione a competizioni di livello mondiale come la Copa Truck ci consente di spingere continuamente i limiti delle prestazioni dei pneumatici".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA