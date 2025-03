Lancia Delta di Baggio all'asta, la Città della Speranza denuncia: 'Mai visti i soldi'

Spariti nel nulla i soldi che la Fondazione 'Città della Speranza' - l'istituto di ricerca medica pediatrica - doveva ricevere da chi si era aggiudicato ad un'asta di beneficenza la 'Lancia delta Hf' integrale limited edition, tutta gialla, appartenuta al Pallone d'oro Roberto Baggio.



L'annuncio è arrivato dal direttore della Fondazione, Franco Masello, che in proposito ha preannunciato una denuncia. Il bolide da rally appartenuto al campione di Caldogno era stato battuto in asta a 230mila euro.

"Dal nostro punto di vista - ha precisato Masello - è stata sfruttata l'immagine della fondazione. Ad oggi i soldi non sono arrivati e chi doveva farsi sentire è sparito nel nulla. Non ci sono contratti firmati, ma abbiamo delle mail in cui si impegnava a dare i soldi alla fondazione - circa 80mila euro la cifra promessa ndr. - Non si devono sfruttare queste iniziative.

In 30 anni non ci è mai accaduta una cosa del genere, c'è tanta tanta amarezza".



L'asta di beneficenza, con la partecipazione di campioni dello sport veneto che avevano donato gli oggetti da mettere all'incanto, si era tenuta nel settembre 2024, alla Torre della Speranza a Padova. L'obiettivo era quello di ricavare fondi da destinare a quattro associazioni impegnate nella ricerca e cura delle malattie dei bambini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA