IMSA, Porsche trionfa alla 12 Ore di Sebring

Se nel Wec, World Endurance Championship, la Porsche non è partita con il piede giusto, nella serie dedicata alle corse di durata negli USA, il campionato IMSA, WeatherTech SportsCar Championship, sta dominando, e la 963 hypercar, dopo la 24 Ore di Daytona, ha conquistato anche la 12 Ore di Sebring, migliorando nel risultato. Infatti, se a Daytona le Porsche hanno concluso in prima e terza posizione, a Sebring c'è stata una doppietta, con la vettura numero 7 del team Porsche Penske Motorsport che ha tagliato il traguardo prima della vettura gemella numero 6. Il podio nella categoria principale, la GTD, che sta per Grand Touring Prototype è stato completato dalla Acura numero 93.

Nell'equipaggio vincente, nel quale Nick Tandy ha condiviso la vettura numero 7 con Felipe Nasr e Laurens Vanthoor, c'è stato un altro risultato da festeggiare, la tripla corona ottenuta dallo stesso Tandy, che è diventato ufficialmente uno dei 10 piloti che sono riusciti a trionfare nelle 3 grandi classiche di durata: la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring.

Nelle altre classi, spicca la vittoria del team dell'Inter Europol Competition con la vettura numero 43 in LMP2; il successo della Porsche 911 R GT3 numero 7 dell'AO Racing in GTD Pro, e quella della Mercedes-AMG numero 57 del team Winward Racing nella categoria GTD.

