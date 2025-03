F1: stampa inglese boccia Hamilton, 'sapore di un tour d'addio'

Un decimo posto deludente per Lewis Hamilton, al suo debutto in Ferrari, che non è passato certo inosservato nel paese natale del sette volte campione del mondo.

Il giorno dopo il Gran Premio d'Australia, la stampa inglese affonda l'ex pilota della Mercedes a partire dal Daily Mail secondo cui: "l'avventura di Lewis Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d'addio. È determinato a godersi il viaggio, anche se dovesse essere accidentato come in questo fine settimana. Ha concluso decimo su quattordici sopravvissuti a questa gara piovosa e ha ammesso di aver avuto poca fiducia in se stesso e ha interagito con il suo nuovo ingegnere di gara Riccardo Adami come se non si fossero mai incontrati". Da parte sua, il Sun mette in risalto la furia di Hamilton alla radio nel finale concitato Gp d'Australia mentre parla proprio con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami dopo aver perso diverse posizioni: "Abbiamo appena perso una grande opportunità. In che posizione mi trovo ora?". Quando gli è stato detto che era tornato in P9, Hamilton ha urlato la parola "me...." alla radio, prima di scusarsi perché non si era accorto che era ancora accesa.



