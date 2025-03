Benzinai, la riforma dei carburanti è una chimera da 2 anni

"Dopo due anni di annunci, la riforma del settore carburanti è una chimera". E' quanto affermano in una nota congiunta le organizzazioni dei gestori Faib e Fegica ricordando che era marzo 2023, quando il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, diede l'annuncio che entro la fine di quel mese sarebbe stata varata.

Le organizzazioni descrivono un settore "al suo picco di degrado": "prezzi piu' alti d'Europa, miliardi sottratti allo Stato, mafie ed illegalità dilaganti, ma al Mimit si chiedono ancora come salvare i petrolieri dai tribunali", dichiarano. Un tentativo, per Faib e Fegica, di sottrarre i petrolieri al giudizio, se impongono ad un lavoratore condizioni contrattuali o comportamenti valutati come squilibrati, iniqui, abusivi.

Le organizzazioni, conclude la nota, "sono disposte ad individuare intese che consentano di rientrare nell'alveo della legalità" ma "si opporranno in ogni luogo - dalle strade, al Parlamento - e con ogni mezzo - dalle denunce, allo sciopero - a che sia la legalità ad essere malamente strattonata e slabbrata fino al punto di dare copertura a comportamenti indecorosi prima ancora che illegali".



