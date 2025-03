Ancora in calo i prezzi della benzina, self sotto 1,8 euro

Continua la discesa dei prezzi medi di benzina e diesel, dopo che le quotazioni internazionali dei raffinati venerdì hanno chiuso in lieve calo. L'analisi di Quotidiano Energia indica il prezzo medio nazionale per la benzina in modalità self è 1,783 euro al litro, in calo dall'1,788 della rilevazione del 13 marzo. Le compagnie oscillano tra 1,771 e 1,809 euro al litro, le pompe no logo sono a 1,772.

Per il diesel, il prezzo self è 1,689 euro al litro (era 1,694 all'ultima rilevazione), con i diversi marchi tra 1,674 e 1,715 euro al litro e le pompe no logo a 1,678. Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,927 euro al litro e per il diesel 1,832 euro al litro. I prezzi medi del Gpl sono tra 0,746 e 0,761 euro al litro (no logo 0,733) e quelli del metano auto vanno da 1,512 a 1,574 euro al kg (no logo 1,526).

L'elaborazione è basata sui dati comunicati dai gestori al ministero delle Imprese aggiornati alle 8 del 16 marzo.



