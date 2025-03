Tesla teme ritorsioni dai mercati con scontro sui dazi

Tesla è vulnerabile a potenziali mosse di ritorsione da parte di altri Paesi in seguito all'intensificarsi dello scontro commerciale innescato dai dazi di Donald Trump. Il costruttore di auto elettriche ha poi messo in guardia l'amministrazione: Gli esportatori statunitensi sono intrinsecamente esposti a impatti sproporzionati quando altri Paesi rispondono alle azioni commerciali statunitensi. Le passate azioni commerciali degli Stati Uniti hanno suscitato reazioni immediate da parte dei Paesi presi di mira", anche con un "aumento dei dazi sui veicoli elettrici importati". La presa di posizione di Tesla è contenuta in una lettera al rappresentate al commercio americano che ha richiesto commenti pubblici in merito alla possibilità che le aziende americane possano essere colpite dalle pratiche commerciali.



