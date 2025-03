Michelin sarà fornitore ufficiale del Trofeo Lancia

Lancia torna nei rally con la Ypsilon Rally4 e sarà accompagnata da Michelin, quale fornitore ufficiale degli pneumatici del Trofeo.

L'attesa protagonista della stagione sportiva 2025 è Lancia Ypsilon rally4 che debutterà dal Rally Targa Florio (8-11/05) dando il via anche al Trofeo Lancia, che si disputerà nel Campionato Italiano Assoluto prevedendo sei gare e cinque risultati utili.

Per esprimere la miglior performance, i tecnici Lancia hanno scelto Michelin quale fornitore di pneumatici, con cui sono stati svolti anche i test di sviluppo della vettura.

I piloti impegnati nel Trofeo potranno contare su tre pneumatici della gamma Pilot Sport, due per asfalto asciutto e uno per condizioni di bagnato, tutti disponibili nelle dimensioni 19/63-17.

Nello specifico, per le condizioni di asciutto i piloti avranno a disposizione una mescola morbida e una più dura del nuovo Michelin Pilota Sport Pro Rally. Mentre, in condizioni di bagnato, invece, la Ypsilon Rally 4 HF potrà adottare pneumatici Michelin Pilot Sport A MW1, che forniranno sicurezza e aderenza ottimali su asfalto scivoloso, consentendo un buon grip anche in caso di pioggia intensa.

Ricordiamo che, il Trofeo prevede un montepremi che tocca i 360 mila euro (tra valore dei ricambi e premi in denaro) e si preannuncia come uno dei più ricchi del panorama nazionale.

Infine, Lancia prevede che, il vincitore assoluto del Trofeo (under 35) avrà un posto nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione del FIA ERC.



