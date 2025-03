Bmw, un tour mondiale per celebrare i 50 anni delle Art Car

Dal 14 giugno 1975, quando la BMW 3.0 CSL progettata dallo scultore americano Alexander Calder scese in pista alla 24 Ore di Le Mans, alcune tra le vetture più sportive della casa dell'elica hanno offerto agli artisti l'occasione di esprimersi utilizzando la carrozzeria alla stregua di una tela.

Da allora, sono state realizzate 20 Art Car, tra cui spiccano la M1 Gruppo 4 del 1979 di Andy Warhol e la M3 GT2 del 2010 di Jeff Koons. L'ultima in ordine di tempo, è stata la hypercar M Hybrid V8 del 2024, ad opera di Julie Mehretu.

Per celebrare una tradizione che dura da 50 anni, è stato organizzato un tour mondiale attraverso il quale queste opere d'arte su quattro ruote saranno mostrate in tutti i continenti fino al 28 settembre, quando si concluderà l'ultima tappa in Turchia. Inoltre, Il programma dell'Art Car World Tour è in evoluzione e continuerà per gran parte del 2026 in Australia, Belgio Cina, Germania, Kazakistan, America Latina, Marocco, Sudafrica, Spagna, Svizzera e USA.

In ogni appuntamento verranno esposti alcuni di questi esemplari unici in cui il mondo artistico si fonde con le caratteristiche tecnico stilistiche dei modelli della casa bavarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA