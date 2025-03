Smart #5 supera i test invernali per dinamica di guida e comfort

In attesa del lancio europeo della nuova Smart #5 sono stati completati i rigorosi test invernali della vettura nel Nord Europa. Percorrendo oltre 3.000 chilometri da Mora (Svezia) a Karasjok (Norvegia) e Rovaniemi (Finlandia), il team Smart Europe R&D, insieme ai colleghi di Smart Cina, ha sottoposto tre prototipi del nuovo suv completamente elettrico a prove estreme, affrontando alcune delle condizioni climatiche più severe d'Europa.

L'obiettivo era garantire che la nuova Smart #5 fosse pronta per l'uso quotidiano dei clienti europei in qualsiasi condizione. Per raggiungere questo traguardo, il veicolo è stato sottoposto a test approfonditi su tre aspetti chiave: comportamento del veicolo che, anche nella versione a trazione posteriore ha impressionato per la sua stabilità e facilità di manovra su superfici scivolose; comfort di bordo, con test approfonditi sui sistemi di riscaldamento, ventilazione, sbrinamento e disappannamento; capacità di ricarica, con focus sulle prestazioni della batteria a temperature sottozero.

Il test invernale del team Smart Europe R&D ha dimostrato che la nuova Smart #5 è adatta ad affrontare qualsiasi condizione di guida. La stabilità su strade impegnative, le prestazioni di ricarica rapide e il comfort di bordo promuovono l'ultimo modello della gamma 100% elettrica.

''Abbiamo dimostrato che la Smart #5 eccelle anche nelle condizioni climatiche più estreme d'Europa. Le sue prestazioni in termini di tenuta di strada e ricarica ci rendono fiduciosi che questo veicolo sarà il compagno di viaggio ideale per i nostri clienti europei. Ora ci stiamo concentrando sugli ultimi perfezionamenti per garantire il massimo comfort e l'affidabilità assoluta della Smart #5." ha detto Tilo Schweers, Vice President R&D Smart Europe.



