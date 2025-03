Proprietari Tesla prendono distanze da Musk, camuffano le auto

Mentre Elon Musk continua a demolire interi settori del governo federale tramite il Doge, la sua Tesla è sempre più nel mirino. E dopo gli attacchi a diversi showroom della casa automobilistica negli Usa, ora alcuni proprietari pur di evitare di essere associati con il first buddy cercano di camuffare i loro veicoli. Come riporta Rolling Stone, infatti, in diversi rimuovono o sostituiscono i loghi Tesla con quelli di altri marchi, come Audi, Subaru o Chevrolet. E su YouTube ci sono anche i tutorial su come effettuare i piccoli cambiamenti. Sorprendentemente, persino proprietari del Tesla Cybertruck, un veicolo enorme e inconfondibile, hanno tentato di modificarlo con pannelli in acciaio, anche se in questo caso sembra più una mossa ironica. Comunque online sono circolate foto di un Cybertruck con la scritta "Toyota" stampata sul portellone posteriore, così come immagini di un altro con la scritta "Rivian" sul retro (un'azienda di veicoli elettrici che compete direttamente con Tesla e produce un popolare pick-up). Inoltre, questa settimana a New York sono apparsi falsi cartelli stradali che invitavano i proprietari di cani a depositare i rifiuti del proprio animale sul Cybertruck più vicino.



